Сенатор Владимир Кравченко стал и.о. главы томского отделения «Единой России»

Как рассказал сам сенатор, обновление руководителей региональных отделений инициировал глава партии Дмитрий Медведев, и Кравченко принял его предложение стать секретарем томского отделения.

Он заявил, что этот новый пост поможет ему с большей эффективностью лоббировать интересы томичей в Москве. Сенатор пробудет в статусе и.о. до января 2022 года, окончательное решение о его назначении должны принять на отчетно-выборной конференции партии.

Во время предыдущих выборов Кравченко был уполномоченным по региональной избирательной кампании в Томской области от Генсовета «Единой России». Также вместе с губернатором Сергеем Жвачкиным и вице-губернатором Анатолием Рожковым он входил в региональный список партии на выборах в Законодательную Думу Томской области.

На данный момент Владимир Кравченко является представителем от Законодательной Думы Томской области в Совете Федерации. Впервые политик был делегирован в Совфед в 2016 году, этой осенью областная Дума во второй раз назначила его своим представителем в верхней палате российского парламента.

Ранее о том, что Кравченко возглавит региональное отделение «Единой России», сообщал телеграм-канал «Милый Томск». По информации канала, решение о назначении сенатора на этот пост «обсуждалось достаточно давно». Напомним, с 2015 года секретарем регионального отделения партии был депутат Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.