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Сенатор Владимир Кравченко стал и.о. главы томского отделения «Единой России»

ТВ2 ТВ2

Член Совета Федерации РФ от Томской области Владимир Кравченко назначен исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Автор:  Пресс-служба «Единой России»

Как рассказал сам сенатор, обновление руководителей региональных отделений инициировал глава партии Дмитрий Медведев, и Кравченко принял его предложение стать секретарем томского отделения.

Он заявил, что этот новый пост поможет ему с большей эффективностью лоббировать интересы томичей в Москве. Сенатор пробудет в статусе и.о. до января 2022 года, окончательное решение о его назначении должны принять на отчетно-выборной конференции партии.

Во время предыдущих выборов Кравченко был уполномоченным по региональной избирательной кампании в Томской области от Генсовета «Единой России». Также вместе с губернатором Сергеем Жвачкиным и вице-губернатором Анатолием Рожковым он входил в региональный список партии на выборах в Законодательную Думу Томской области.

На данный момент Владимир Кравченко является представителем от Законодательной Думы Томской области в Совете Федерации. Впервые политик был делегирован в Совфед в 2016 году, этой осенью областная Дума во второй раз назначила его своим представителем в верхней палате российского парламента.

Ранее о том, что Кравченко возглавит региональное отделение «Единой России», сообщал телеграм-канал «Милый Томск». По информации канала, решение о назначении сенатора на этот пост «обсуждалось достаточно давно». Напомним, с 2015 года секретарем регионального отделения партии был депутат Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец.

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