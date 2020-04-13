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13 апреля,
2020
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Семья с зараженным COVID-19 ребенком подверглась травле в иркутском Усть-Куте

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Администрация Усть-Кутского района Иркутской области направила обращение в главное управление МВД по региону по поводу травли семьи, в которой ребенок заразился коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс.

Семья с зараженным COVID-19 ребенком подверглась травле в иркутском Усть-Куте

«После публикации информации оперштаба <…> о появлении в Усть-Куте первого зараженного в социальных сетях города начали появляться данные о семье, а также оскорбления и угрозы. В общегородской вайбер-группе оказались данные о месте жительства членов семьи и месте работы родителей ребенка, а также персональные данные всех членов семьи», – говорится в сообщении.

В своем обращении власти просят проверить факты разглашения персональных данных и травли семьи.


По данным районной администрации, женщина с двумя детьми вернулась в Усть-Кут с отдыха в Таиланде, 14 дней пробыла на самоизоляции, после чего без признаков заражения вышла на работу. Через сутки после этого из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока пришли результаты анализов всей семьи на новую коронавирусную инфекцию.


«У женщины и ее старшей дочери анализы были отрицательные, а у семилетнего ребенка тест показал положительный результат. При этом у ребенка нет признаков заболевания, течение COVID-19 проходит бессимптомно», – сказано в сообщении.


Семья отказалась от госпитализации и продолжает оставаться в своей квартире.


«К ним прикреплен отряд полиции для охраны», — отмечено в сообщении. В настоящее время территориальный отдел Роспотребнадзора устанавливает тех, кто контактировал с членами семьи. Прокуратура анализирует правовые основания, по которым в подъезде многоквартирного дома, где живет семья, можно было бы ввести карантин.

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