Семья из Северска удочерила полуторагодовалую Леночку
На прошлой неделе был опубликован материал на сайте ТВ2 о полуторагодовалой Леночке, которая была оставлена матерью сразу после рождения в роддоме. Врачи определили девочке пятую группу здоровья. И, если бы Леночка не нашла приемных родителей, то ее бы отправили в ближайшее время в центр, где живут дети с инвалидностью. Но случилось чудо. Когда вышел материал на ТВ2, то стало известно, что у Леночки фактически уже есть семья.
Семья Абросимовых из Северска решила забрать девочку к себе. Март стал знаковым месяцем для Ольги и Альберта Абросимовых — ровно год назад они взяли к себе в семью девочку с библейским именем Ева. Она стала их пятым ребенком в семье, но первым приемным. А в нынешнем марте Ольга и Альберт Абросимовы решили взять в семью малышку Леночку. На данный момент на девочку уже оформлено согласие, и сейчас идет процесс подготовки документов со стороны детского учреждения и опеки. 16 марта Леночка будет уже дома.
— О Леночке я знаю еще со времени Школы приемных родителей, потому что девочку хотела принять в семью одна моя коллега по обучению, но оказалось, что она ожидает двойню, ее планы изменились, – рассказывает Ольга.
Сама же наша героиня училась, чтобы принять в семью конкретного ребенка. Голубоглазую Еву из Красноярского края она увидела в базе, стала распространять в соцсетях ее анкету и видео, а через какое-то время, поговорив с мужем, решила сама встретиться с девочкой с пятой группой здоровья. Еве, как и Леночке, врачи установили инвалидность. Заболевания девочек также схожи. Однако год жизни Евы в семье сотворил то самое чудо, о котором мечтают все приемные родители. Бессловесная Ева стала хорошо говорить. Она пошла в детский сад, причем в группу с обычными детьми.
Адаптация была непростой, закончилась успешно, по своему заболеванию Ева находится в устойчивой ремиссии. А Ольга почувствовала в себе силы и желание подарить их еще одному ребенку. Сначала Ольга Абросимова думала о подростке, но девочка, с которой они познакомились, сказала, что не хочет идти в семью, ей больше требовался наставник, а не приемная мама. Потом Ольга стала рассматривать возможность принять девочку из Кемерова, но что-то тоже не сложилось. Видимо, высшие силы вели ее к маленькой Лене.
— За судьбой Лены я продолжала следить и видела, что ее анкета все еще открыта, а вы про нее опубликовали пост в начале зимы, — написала Ольга мне в личку. — В итоге я начала думать про Лену чаще и решила переделать заключение на ее возраст и ее группу. Чуть позже я увидела, что у Лены четвертая группа изменилась на пятую. А значит, инвалидность. И значит надо срочно Лену вытаскивать из системы!
Одних людей инвалидность приемного ребенка отпугивает, других заставляет принять окончательное решение.
Для встречи с Леночкой Ольга Абросимова сделала справку, что не больна ковидом.
— Время действия справки всего два дня, и за этот короткий срок нам нужно было принять решение. А Лена в реальности отличалась от себя на фотографиях, например, она не фокусировала на мне взгляд, и это уже меня поразило.
Ольга, узнав у врачей Дома ребенка все о своей будущей дочери, посоветовалась с родными и близкими и написала согласие на ребенка, обрадовав также ту женщину, которая родила двух малышей, но чувствовала все это время вину, что не смогла помочь Леночке.
А в доме Абросимовых все готово к принятию еще одной малышки. Уже куплены ходунки и специальный стульчик, но главное, Ольга ведет консультации с московскими врачами о состоянии и будущем лечении ребенка. Опытная мама уверена в своих силах. Ждут Лену и ее новые сестры Софья, Александра, Юлия, Ева и брат Альберт. Сейчас Леночка весит всего 8,7 кг. У нее мягкое тельце и сцепленные ручки. Однако может когда-нибудь она получит первый разряд по художественной гимнастике, как Софья, или будет интересоваться танцами, как Юля и Саша. Возможно, откроются иные таланты. Самое главное, у Лены будет настоящая семья, и девочка начнет смеяться! Мама в это верит! Спасибо вам, родители из Северска! Дай Бог вам здоровья!
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