Семья из Северска удочерила полуторагодовалую Леночку

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На прошлой неделе был опубликован материал на сайте ТВ2 о полуторагодовалой Леночке, которая была оставлена матерью сразу после рождения в роддоме. Врачи определили девочке пятую группу здоровья. И, если бы Леночка не нашла приемных родителей, то ее бы отправили в ближайшее время в центр, где живут дети с инвалидностью. Но случилось чудо. Когда вышел материал на ТВ2, то стало известно, что у Леночки фактически уже есть семья.

Семья Абросимовых из Северска решила забрать девочку к себе. Март стал знаковым месяцем для Ольги и Альберта Абросимовых — ровно год назад они взяли к себе в семью девочку с библейским именем Ева. Она стала их пятым ребенком в семье, но первым приемным. А в нынешнем марте Ольга и Альберт Абросимовы решили взять в семью малышку Леночку. На данный момент на девочку уже оформлено согласие, и сейчас идет процесс подготовки документов со стороны детского учреждения и опеки. 16 марта Леночка будет уже дома.

Фото: из личного архива Абросимовых

— О Леночке я знаю еще со времени Школы приемных родителей, потому что девочку хотела принять в семью одна моя коллега по обучению, но оказалось, что она ожидает двойню, ее планы изменились, – рассказывает Ольга.

Сама же наша героиня училась, чтобы принять в семью конкретного ребенка. Голубоглазую Еву из Красноярского края она увидела в базе, стала распространять в соцсетях ее анкету и видео, а через какое-то время, поговорив с мужем, решила сама встретиться с девочкой с пятой группой здоровья. Еве, как и Леночке, врачи установили инвалидность. Заболевания девочек также схожи. Однако год жизни Евы в семье сотворил то самое чудо, о котором мечтают все приемные родители. Бессловесная Ева стала хорошо говорить. Она пошла в детский сад, причем в группу с обычными детьми.

Адаптация была непростой, закончилась успешно, по своему заболеванию Ева находится в устойчивой ремиссии. А Ольга почувствовала в себе силы и желание подарить их еще одному ребенку. Сначала Ольга Абросимова думала о подростке, но девочка, с которой они познакомились, сказала, что не хочет идти в семью, ей больше требовался наставник, а не приемная мама. Потом Ольга стала рассматривать возможность принять девочку из Кемерова, но что-то тоже не сложилось. Видимо, высшие силы вели ее к маленькой Лене.