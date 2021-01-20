Семья Ивана Кляйна обратилась в Совет по правам человека при президенте РФ

«Иван Григорьевич всю свою жизнь, которую мы прожили рядом в Томске, жертвуя собой, нес людям только добро, служил людям, всегда мог выслушать и помочь каждому, кто к нему обращается, не оставлял ни одно обращение. <...> Иван Григорьевич пришел на должность состоятельным человеком с мыслями, что на этой службе он принесет людям еще больше пользы. Это человек, который любит людей, создает вокруг уют, красоту и порядок. Несет людям только созидание, и мы никогда не видели, чтобы он преследовал какие-то корыстные интересы», — отмечается в обращении.





Семья Ивана Кляйна просит Валерия Фадеева обратить внимание на данное дело и взять ход его расследования под контроль. А также проверить обоснованность содержания мэра Томска под стражей.





«Уважаемый Валерий Александрович, мы знаем, что Вам не безразличны судьбы людей, понимаем, сколько много обращений Вам приходится рассматривать. Люди верят в Вас и видят, что Вы тоже всегда помогаете и оказываете содействие всем, кто обращается. Мы очень просим Вас помочь разобраться в данной ситуации, так как знаем, что Ивану Григорьевичу с каждым днем становится только хуже. Он никогда, даже если было очень плохо со здоровьем, не жаловался. Но когда в последнем письме он написал, что ему по состоянию здоровья становится очень плохо, мы стали сильно опасаться, что может произойти что-то непоправимое и что мы будем потом жалеть всю оставшуюся жизнь, что не обратились к Вам», — отмечается в письме.



