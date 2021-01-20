Семья Ивана Кляйна обратилась в Совет по правам человека при президенте РФ
Семья мэра Томска Ивана Кляйна обратилась к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву. В обращении они пишут, что здоровье Ивана Кляйна сильно ухудшилось, и просят рассмотреть возможность изменения меры пресечения. Текст обращения выложен в Телеграм-канале «Я/МЫ Кляйн».
«Иван Григорьевич всю свою жизнь, которую мы прожили рядом в Томске, жертвуя собой, нес людям только добро, служил людям, всегда мог выслушать и помочь каждому, кто к нему обращается, не оставлял ни одно обращение. <...> Иван Григорьевич пришел на должность состоятельным человеком с мыслями, что на этой службе он принесет людям еще больше пользы. Это человек, который любит людей, создает вокруг уют, красоту и порядок. Несет людям только созидание, и мы никогда не видели, чтобы он преследовал какие-то корыстные интересы», — отмечается в обращении.
Семья Ивана Кляйна просит Валерия Фадеева обратить внимание на данное дело и взять ход его расследования под контроль. А также проверить обоснованность содержания мэра Томска под стражей.
«Уважаемый Валерий Александрович, мы знаем, что Вам не безразличны судьбы людей, понимаем, сколько много обращений Вам приходится рассматривать. Люди верят в Вас и видят, что Вы тоже всегда помогаете и оказываете содействие всем, кто обращается. Мы очень просим Вас помочь разобраться в данной ситуации, так как знаем, что Ивану Григорьевичу с каждым днем становится только хуже. Он никогда, даже если было очень плохо со здоровьем, не жаловался. Но когда в последнем письме он написал, что ему по состоянию здоровья становится очень плохо, мы стали сильно опасаться, что может произойти что-то непоправимое и что мы будем потом жалеть всю оставшуюся жизнь, что не обратились к Вам», — отмечается в письме.
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвиняют в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря стало известно, что на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. Адвокаты посчитали, что второе уголовное дело — повод для того, чтобы оставить Ивану Кляйну прежнюю меру пресечения. При этом адвокаты указывают, что обвинение по второму делу так и не предъявили. В СКР пояснили, что обвинение мэру могут предъявить на любой стадии расследования. На этой неделе в отношении Ивана Кляйна возбудили третье уголовное дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».
В январе 2021 года Кировский суд Томска арестовал Ивана Кляйна еще на два месяца, до 13 марта. Адвокаты планируют обжаловать данное решение. Ранее сторона защиты уже подавала жалобу в областной суд на арест мэра. Однако судья Юрий Кривошеин меру пресечения не изменил.
В конце прошлого года Иван Кляйн пожаловался на ухудшение своего здоровья. У него поднялась температура, новогодние праздники он провел в медицинской части СИЗО. В УФСИН отмечали, что вся необходимая помощь арестованному мэру оказывается, а затем засекретили данные о его самочувствии, сославшись на медицинскую тайну.
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