Добрые новости
30 апреля,
2021
1
видео
1
фото
Новости

Семилетняя чемпионка мира вызвала на спортивный челлендж новосибирского губернатора

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ведущие проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов и семилетняя чемпионка мира по бразильскому джиу-джитсу Вероника Кеменова пригласили новосибирцев делать зарядку и дыхательные упражнения для победы на короновирусом. Отдельно Вероника вызвала на спортивный челлендж главу Новосибирской области Андрея Травникова. 


Вероника Кеменова
Вероника Кеменова
Фото: «Герои с нашего двора!»

«В Новосибирск пришла хорошая погода, а это значит, что пришло время нанести решающий удар по пандемии. <...>Уверен, что даже от самых простых упражнений эффект будет намного выше, если выполнять их с хорошим настроением. Поэтому прошу присоединиться к челленджу людей, которые определяют жизнь всей нашей Новосибирской области, министра физической культуры и спорта, глав спортивных федераций и всех наших прославленных чемпионов», — пригласил новосибирцев на зарядку Александр Борматов.

«А я вызываю на спортивный челлендж нашего губернатора Андрея Александровича Травникова», — добавила Вероника.

Вместе ведущие выполнили несколько упражнений и пригласили присоединиться всех к здоровому челленджу. Для этого нужно выложить видео любимого упражнения зарядки с хэштегом #ГероиЗарядка.

Тайга.инфо добавляет, что уже в первый день челлеенджа на призыв откликнулись некоторые известные новосибирцы. Александр и Вероника надеются, что вызов примет глава региона и первые лица областной администрации. 


«Герои с нашего двора!» – всероссийский проект по популяризации спорта. Проект стартовал в Новосибирске в 2017 году, его автор – Александр Борматов. Александр и Вероника записывают мотивирующие видео и общаются со спортсменами, а на улицах городов России в рамках проекта  размещают баннеры с атлетами. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.