Семилетняя чемпионка мира вызвала на спортивный челлендж новосибирского губернатора

Ведущие проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов и семилетняя чемпионка мира по бразильскому джиу-джитсу Вероника Кеменова пригласили новосибирцев делать зарядку и дыхательные упражнения для победы на короновирусом. Отдельно Вероника вызвала на спортивный челлендж главу Новосибирской области Андрея Травникова.

«В Новосибирск пришла хорошая погода, а это значит, что пришло время нанести решающий удар по пандемии. <...>Уверен, что даже от самых простых упражнений эффект будет намного выше, если выполнять их с хорошим настроением. Поэтому прошу присоединиться к челленджу людей, которые определяют жизнь всей нашей Новосибирской области, министра физической культуры и спорта, глав спортивных федераций и всех наших прославленных чемпионов», — пригласил новосибирцев на зарядку Александр Борматов.

Вместе ведущие выполнили несколько упражнений и пригласили присоединиться всех к здоровому челленджу. Для этого нужно выложить видео любимого упражнения зарядки с хэштегом #ГероиЗарядка.

Тайга.инфо добавляет, что уже в первый день челлеенджа на призыв откликнулись некоторые известные новосибирцы. Александр и Вероника надеются, что вызов примет глава региона и первые лица областной администрации.





«Герои с нашего двора!» – всероссийский проект по популяризации спорта. Проект стартовал в Новосибирске в 2017 году, его автор – Александр Борматов. Александр и Вероника записывают мотивирующие видео и общаются со спортсменами, а на улицах городов России в рамках проекта размещают баннеры с атлетами.