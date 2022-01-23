Семилетняя девочка погибла после нападения собак в Забайкалье

Тело семилетней девочки со следами укусов нашли на пустыре в селе Домна Забайкальского края. СК возбудил уголовное дело. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело возбудили по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). Сообщение о пропаже девочки поступило 22 января около 17 часов. Спустя полчаса после этого ее тело со следами нападения животных нашли на одном из пустырей.

Как пишет издание Чита.ру, минздрав Забайкальского края охарактеризовал травмы у семилетней девочки как несовместимые с жизнью. Медики также оказали первую помощь родственникам погибшей.

После случившегося рядом с местной администрацией собрались около 100 человек, чтобы потребовать убрать собак с улиц. По словам местных жителей, проблема с бродячими собаками не решалась на протяжении многих лет, они неоднократно жаловались, никакие меры со стороны властей не предпринимались.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов пообещал убрать собак и обезопасить детей.