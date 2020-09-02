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02 сентября,
2020
Новости

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, чей доход ниже прожиточного минимума, получат выплаты

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд руб. для выплат ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Томская область получит больше 321 миллиона рублей на эти цели.

Ранее Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет. Выплаты начались с 1 июня, на их получение могут рассчитывать семьи с низким доходом. Размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка, который установлен в регионе.


В частности, в Томской области на выплаты могут рассчитывать те семьи, ежемесячный доход которых ниже 11 694 рубля. Размер выплаты  на детей от трех до семи лет составит 6 088,5 рубля.

Добавим, что в начале августа правительство упростило оформление пособий на детей от трех до семи лет. Гражданам разрешили не предоставлять документы, в которых есть сведения об алиментах. С 1 ноября госорганы самостоятельно будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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