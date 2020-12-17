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17 декабря,
2020
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Новая выплата: семьи с детьми до семи лет получат по 5 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

Президент России Владимир Путин анонсировал единовременную выплату россиянам с маленькими детьми. Об этом глава государства сообщил в ходе итоговой пресс-конференции. 


«Волонтёры мне недавно говорили о том, что у них есть всякие идеи по поддержке детей к Новому году. Страна, государство, мы тоже сделаем подарок нашим детям подарок — небольшой скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Каждому ребенку», — сказал Владимир Путин.


Напомним, что это будет уже третья единовременная выплата в 2020 году. Летом россияне по инициативе Владимира Путина получали деньги дважды: по 10 000 рублей на детей с 3 до 16 лет и еще столько же на детей до 16 лет. Во втором случае деньги перечислялись автоматически, на основании заявлений по первой выплате. 

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