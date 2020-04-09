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09 апреля,
2020
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Семьям, чьи дети получают бесплатное питание, выплатят компенсации

ТВ2
ТВ2
34 минуты назад

Семьи региона, чьи дети получают в школах бесплатное горячее питание, до 25 апреля получат материальную помощь. Такое распоряжение дал губернатор области Сергей Жвачкин. ​

Семьям, чьи дети получают бесплатное питание, выплатят компенсации

По данным обладминистрации, сейчас более 12,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и 30 тысяч школьников из малообеспеченных семей в течение учебного года получают в школах бесплатное горячее питание.


«Сейчас дети учатся дома, и материальная нагрузка на семьи возросла. Считаю справедливым компенсировать нуждающимся затраты на обеды школьников», — сказал Сергей Жвачкин.


Расходы областного бюджета на компенсацию питания в течение апреля составят 65 миллионов рублей. 


Механизм оказания помощи следующий: до 10 апреля школы передадут в районные центры социальной поддержки населения списки тех, кому будет предоставляться материальная помощь; семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты населения, получат выплату тем же способом, каким доставляются другие меры поддержки.


Если семья ранее не обращалась за помощью, данную выплату необходимо оформить, предоставив в школу заявление и необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении ребенка, реквизиты для зачисления денежных средств).

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