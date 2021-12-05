Семерых горноспасателей госпитализировали из-за отравления угарным газом на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области госпитализировали семерых горноспасателей, отравившихся угарным газом во время поиска тел погибших на шахте «Листвяжная», об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Он со ссылкой на главу горноспасательной части МЧС РФ Николая Медведева рассказал, что спасателей госпитализировали для контроля состояния здоровья. Всем им поставили диагноз «токсическое действие окиси углерода легкой степени». В ближайшее время их будут готовить к выписке.

Сейчас на «Листвяжной» продолжаются поисковые работы — их начали в четверг, 3 декабря, до этого спасатели проводили работы по обеспечению безопасности для спуска в шахту. На данный момент под землей остается 13 тел погибших горняков и спасателей.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. Из-за взрыва в вентиляционном штреке в шахте началось задымление на глубине 250 метров. В это время под землей находились 285 человек. На поверхность удалось выйти более 200 сотрудникам. По последним данным, считаются погибшими оставшиеся в шахте 46 горняков и пять горноспасателей, переставших выходить на связь. Один из горноспасателей, которого считали погибшим, смог выбраться из шахты 26 ноября.

После этого суд в Кузбассе отправил в СИЗО обвиняемых в нарушении требований промышленной безопасности директор шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Также под арестом находятся обвиняемые по делу о халатности сотрудники Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

Бывший сотрудник шахты Денис Тимохин рассказал Тайге.инфо, что на «Листвяжной» систематически нарушалась техника безопасности: содержание метана в воздухе там более чем в два раза превышало норму, при этом в технику «ставили перемычки», чтобы она продолжала работать при такой концентрации газа.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что на шахте выявлены нарушения техники безопасности: работники допускались в шахты без средств индивидуальной защиты, также стало известно о случаях сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. Сейчас прокуратура проверяет 111 угольных шахт и разрезов на территории Кузбасса. Предварительные результаты проверок показали, что законы о промышленной безопасности, охране и оплате «нарушаются повсеместно».