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12 мая,
2021
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Новости

Семье из Зонального просят помочь с оплатой похорон

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

У родителей, живущих в поселке Зональном, в начале мая умерли две дочери, у обеих осталось несколько несовершеннолетних детей. Глава поселения просит помочь семье с оплатой похорон. 

Второго мая после родов умерла 36-летняя дочь Галины Сидоровой, оставив на попечении родителей и мужа четверых несовершеннолетних детей, один из которых новорожденный. Пятого мая старшая сестра погибшей попала под электричку на вокзале в Москве и также погибла. У нее осталось трое детей, двое из них несовершеннолетние.

Фото погибших
Фото погибших
Фото: предоставлено матерью погибших Галиной Сидоровой

Сейчас родителям погибших очень нужны денежные средства для оплаты перевоза дочери, чтобы похоронить в Томске, а это 110 000 руб плюс похороны, — сообщает телеграм-канал Зональненского поселения. — Сумма на данный момент для семьи большая, так как это вторые похороны за несколько дней, а еще впереди расходы на подъем детей на ноги.

Помочь семье можно, перечислив деньги на карту Сбербанка по номеру 2202 2003 0099 9628. Карта принадлежит матери погибших Галине Сидоровой и привязана к телефону +7-952-163-39-76.

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