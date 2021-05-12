Семье из Зонального просят помочь с оплатой похорон

У родителей, живущих в поселке Зональном, в начале мая умерли две дочери, у обеих осталось несколько несовершеннолетних детей. Глава поселения просит помочь семье с оплатой похорон.



Второго мая после родов умерла 36-летняя дочь Галины Сидоровой, оставив на попечении родителей и мужа четверых несовершеннолетних детей, один из которых новорожденный. Пятого мая старшая сестра погибшей попала под электричку на вокзале в Москве и также погибла. У нее осталось трое детей, двое из них несовершеннолетние.