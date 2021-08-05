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Главная Новости Семья из Стрежевого в течение пяти дней перевела мошенникам около трех миллионов рублей
Новости

Семья из Стрежевого в течение пяти дней перевела мошенникам около трех миллионов рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

В дежурную часть Стрежевого обратилась 67-летняя местная жительница, которая рассказала, что неизвестный человек путем телефонных уговоров похитил принадлежавшие ей и ее гражданскому мужу деньги.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на номер женщины поступил звонок с неизвестного номера телефона. Звонивший представился сотрудником Центрального Банка России и сообщил, что с банковской карты женщины и ее гражданского мужа происходят несанкционированные списания денег.

Мужчина пояснил, что для того, чтобы деньги перестали снимать со счета, надо все свои сбережения снять и внести на «страховые ячейки».

«Поверив мошеннику, женщина и мужчина сняли все денежные средства со своих счетов, открытых в одном из банков на сумму более 2,5 миллионов рублей. Кроме того, по указанию злоумышленника потерпевшая оформила на свое имя кредит на сумму более 200 тысяч рублей в одном из банков», — говорится в сообщении.

Так, в течение пяти дней женщина переводила деньги на указанные мошенником счета для их сохранности на «страховых ячейках». Всего жительница Стрежевого перевела более 2 700 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

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