Семь томских событий попали в число 200 лучших в России

В России составили Национальный календарь, в который вошли 200 лучших событий в регионах страны. Среди них и семь событий, которые проходят на территории Томской области.





В список вошли томский марафон «Ярче», фестиваль «Этюды Севера» в Парабельском районе, фестиваль эстонской культуры «Янов день» в Первомайском районе, праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, асиновский фестиваль-конкурс «Золотая береста», фестиваль казачьей культуры «Братина» и «Праздник топора».