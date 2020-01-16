Семь томских событий попали в число 200 лучших в России
В России составили Национальный календарь, в который вошли 200 лучших событий в регионах страны. Среди них и семь событий, которые проходят на территории Томской области.
В список вошли томский марафон «Ярче», фестиваль «Этюды Севера» в Парабельском районе, фестиваль эстонской культуры «Янов день» в Первомайском районе, праздник охотника «Большой Амикан» в Верхнекетском районе, асиновский фестиваль-конкурс «Золотая береста», фестиваль казачьей культуры «Братина» и «Праздник топора».
Отметим, в этом году на конкурс подали 1800 заявок из 70 регионов России. На официальном сайте Национального календаря событий проходило народное голосование, после заявки оценивали эксперты.
«Здесь собраны 200 самых интересных событий России из разных уголков страны, удостоенные звания «Национального события года». Часть из них достигли международного уровня и известны по всему миру. К таким мероприятиям, к примеру, относятся масштабный фестиваль «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей на незамерзающие озера Алтайского края и знаменитый Санкт-Петербургский праздник школьных выпускных – «Алые паруса», — говорится в описании на сайте.
Томская область заявила на конкурс 34 события. Полный список событий можно посмотреть по ссылке.
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