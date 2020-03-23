Семь пациентов в Северске ждут результатов анализов на коронавирус

24 пациента с подозрением на COVID-19 находятся в инфекционных отделениях Томска и Северска. Диагноз «коронавирус» по-прежнему подтвержден у одной женщины.

В Томске у 16 человек анализ на COVID-19 показал отрицательный результат. В Северске в настоящее время находится восемь пациентов. Из них у одного пациента результаты анализа также были отрицательными, еще семь проб находятся в работе.

Первый случай заболевания коронавирусом в Томске выявили 18 марта. Cначала губернатор сообщил, что женщина вернулась из Италии, где была на выставке собак. Позже ТВ2 стало известно, что заболевшая добиралась транзитом через Италию в Англию на выставку и обратно. В Англии с ней была и другая томичка. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.





В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Режим предусматривает отмену всех спортивных и массовых мероприятий, а также перевод на дистанционное обучение.





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