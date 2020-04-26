Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области

Семь новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее количество заболевших составляет 66 человек, передает оперштаб.

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 682 человека.





Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6250 человек.

Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.