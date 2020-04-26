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26 апреля,
2020
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Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Семь новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее количество заболевших составляет 66 человек, передает оперштаб.

Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области

За последние сутки в России подтверждены 5 966 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 2915 (48,9%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 682 человека.


Всего в стране зарегистрировано 74 588 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 6250 человек.

Также за сутки зафиксировано 66 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончался 681 человек.

Семь новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Томской области

По данным на 24 апреля, в Томской области коронавирус диагностировали у 52 человек. 48 из них продолжают лечение. К аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого близко к критичному, он в группе риска по возрасту.


25 апреля региональный оперштаб еще не опубликовал информацию по коронавирусу в Томской области. 



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