Сельская ипотека: как до 18 декабря выгодно купить квартиру в Томске

ТДСК предлагает томичам и не только приобрести готовые квартиры в мегарайоне «Южные Ворота» на условиях « сельской ипотеки ».

В частности, Россельхозбанк выдает своим зарплатным клиентам ипотечный кредит* на приобретение жилья по льготной ставке от 1,9% годовых, работникам корпоративных компаний — от 2,2%. Процентная ставка для иных клиентов банка начинается от 2,7% годовых.

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет для Томской области до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

На данный момент воспользоваться «сельской ипотекой» можно при покупке квартир в введенном в эксплуатацию доме по ул. Королева, 12.

Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от «Интеграции» — новой инжиниринговой школы, созданной в сотрудничестве с ТУСУРом. Так же в шаговой доступности от нового дома два детских са ­ да с ясельными группами, готовится к сдаче еще один.

Развивается транспортная доступность мегарайона: завершается строительство тоннеля на 76-м км железной дороги Томск-Тайга. Новая схема автомобильного движения будет введена в ближайшее время. Основной спрос на жилье в Южных Воротах формируют молодые семьи с детьми. Привлекательным фактором является расположение на границе с Кировским районом, близость к деловому и образовательному центру Томска. При отсутствии в то же время городской суеты и шума.

Важно! Настоящие условия «сельской ипотеки» банк распространяет на квартиры, приобретаемые в мегарайоне «Южные ворота» до 1 января 2021 года. Чтобы успеть ими воспользоваться и принять участие в программе, подать заявку в банк необходимо до 18 декабря 2020 года.

ДЛЯ СПРАВКИ:





*Ипотечный кредит на строительство и покупку жилья на селе. Кредит предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях)**, в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи/договору участия в долевом строительстве/договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершения ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией; на приобретение земельного участка и строительства на нем жилого дома по подряда с подрядной организацией.







Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей (в Ленинградской области и на Дальнем Востоке — до 5 млн рублей). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 60 календарных дней. Срок кредита – 25 лет включительно. Размер начального взноса — от 10% стоимости приобретаемого объекта.





Процентная ставка составляет от 2,7 % годовых в рублях. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка составит 3% годовых в рублях.





Процентная ставка составляет от 1,9,% годовых в рублях для зарплатных клиентов банка АО «Россельхозбанк». В случае отказа от личного страхования ставка составит 2,2% годовых в рублях.





Подать заявку на оформление сельской ипотеки, которая выдается в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», может любой гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет.





Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100. Данная информация не является публичной офертой. Является рекламой. Действительна до 01.01.2021 г. Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная) от 12.08.2015.





** Сельские территории - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района ,сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих оселков на территории субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее – орган исполнительной власти). В указанное понятие на входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные округа и городские образования Московской области.