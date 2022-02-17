Селекционный семеноводческий центр введут в эксплуатацию в Томской области в 2022 году

Площадь лесопосадок, хорошо прижившихся и ставших полноценным лесом, за 10 лет увеличилась в три раза и составила в 2021 году 33 тысячи гектаров, рассказал замгубернатора Андрей Кнорр. Сейчас власти области работают над повышением качества семян и саженцев, используемых при посадках.

«Один из показателей, который всегда вызывает недовольство жителей Томской области, это незаконные рубки. Они всегда наносят существенный вред нашему лесу и нашей природе. Если в 2012 году, было 427 рубок. То в 2021 — 301. Главное, что снизились и объемы этих рубок. Зато увеличилась оперативность их обнаружения, доведение до суда. Значительно выросли штрафы. Если в 2012 году были наложены штрафы на 2,6 млн рублей, то в прошлом выписали на сумму в 24 млн рублей», — рассказал замгубернатора Андрей Кнорр.

Вице-губернатор отметил, что в регионе выросло число лесных патрулей, была приобретена техника.

«Лесовосстановление не раз подвергалось критике со стороны некоторых активных граждан, СМИ. Мы уделяем этому вопросу особое внимание. Хотелось бы объяснить, почему порой расходятся цифры. В расчете используется важнейший показатель — лесистость региона. Это отношение земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса. Иными словами: сколько из высаженного прижилось и стало полноценным лесом. За 10 лет этот показатель вырос в три раза. В 2021 году составил 33 тысячи га. Это и искусственное, и естественное, и комбинированное лесовосстановление», — подчеркнул Кнорр.

По данным обладминистрации в 2021 году объемы естественного лесовосстановления составили 41 710 га при плане в 33 053. Однако план по комбинированному и искусственному лесовосстановлению выполнить не удалось: (2096 га при плане в 3625 га при искусственном лесовосстановлении и 991 га при плане в 1280 в комбинированном лесовосстановлении). По словам Кнорра, это произошло потому, что в середине лета предпринимателям разрешили отсрочить компенсационные посадки на три года.

«Это посадки, которые ведутся при строительстве дорог, газораспределительных станций и прочее. Арендаторы леса выполнили на 110%», — подчеркнул Кнорр.

Сейчас в Томской области есть пять питомников, которые саженцы с открытой и закрытой корневой системой.

«Мы построили и введем в эксплуатацию в 2022 году долгожданный селекционный семеноводческий центр. Он будет запущен в селе Мельниково. Я думаю, что это повысит качество семян, которые нам в северных условиях столь необходимы. В ближайшие два-три месяца заканчивается проектирование лесосеменного центра. Это победа», – резюмировал Кнорр.