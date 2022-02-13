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Секрет Бату: появился ролик об орангутане, который побеждал в голосовании на звание новогоднего символа России

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Новосибирский зоопарк опубликовал ролик о популярном орангутане Бату, который побеждал в голосовании на звание  новогоднего символа России. Но мэрия Новосибирска остановила голосование по просьбе зоопарка. 

— Мы раскрыли секрет Бату! Всё просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату — это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео, — говорится в сообщении зоопарка во «ВКонтакте».

13 января мэрия Новосибирска, получившего статус новогодней столицы, запустила голосование, чтобы выбрать животное, которое станет его символом. Сначала в голосовании побеждал манул Айша, но 26 января во время своего эфира независимый депутат Горсовета Новосибирска в шутку спросил, почему символом города не может быть орангутан.

После этого в поддержку орангутана Бату стали выступать независимые депутаты Горсовета Новосибирска, блогеры, а также обычные граждане. Бату вырвался вперед, что, по всей видимости, не понравилось чиновникам.

Бату
Бату

На ситуацию с выборами талисмана новогодней столицы обратили внимание в администрации президента, а в мэрию города из сибирского полпредства поступило указание не допустить победы орангутана на выборах. При этом после публикаций в СМИ о подозрительной активности во время голосования, Бату снова начал выходить на первое место.

Бату потерял лидерство 6 февраля, но после сообщений в СМИ о массовых «вбросах» за его конкурента орангутан снова вышел на первое место. Когда «кандидат от оппозиции» побеждал с отрывом в два процента, мэрия досрочно завершила голосование, а Новосибирский зоопарк попросил отменить его итоги.

 

Орангутан Бату или медвежонок Шилка: как голосование за новогодний талисман в Новосибирске стало политическим

Орангутан Бату потерял лидерство на выборах талисмана Новосибирска

 

 

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