Секрет Бату: появился ролик об орангутане, который побеждал в голосовании на звание новогоднего символа России

Новосибирский зоопарк опубликовал ролик о популярном орангутане Бату, который побеждал в голосовании на звание новогоднего символа России. Но мэрия Новосибирска остановила голосование по просьбе зоопарка.

— Мы раскрыли секрет Бату! Всё просто — за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В случае с Бату — это наша невероятная Мишель. День из жизни этой пары вы можете наблюдать в нашем видео, — говорится в сообщении зоопарка во «ВКонтакте».

13 января мэрия Новосибирска, получившего статус новогодней столицы, запустила голосование, чтобы выбрать животное, которое станет его символом. Сначала в голосовании побеждал манул Айша, но 26 января во время своего эфира независимый депутат Горсовета Новосибирска в шутку спросил, почему символом города не может быть орангутан. После этого в поддержку орангутана Бату стали выступать независимые депутаты Горсовета Новосибирска, блогеры, а также обычные граждане. Бату вырвался вперед, что, по всей видимости, не понравилось чиновникам.

Бату Бату