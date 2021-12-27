«Сейчас на линии на 14% больше водителей»: в «Яндекс.Такси» прокомментировали протест томских водителей

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали протест томских водителей и отметили, что сейчас сервис работает в обычном режиме, а по сравнению с прошлой неделей — на линии на 14% больше водителей.

Напомним, томские водители «Яндекс.Такси» сегодня с 12:00 до 23:59 устраивают акцию протеста. Она заключается в том, что в этот временной промежуток водители либо отдыхают, либо работают по другим агрегаторам. Причиной протеста стали недавние нововведения компании.