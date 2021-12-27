«Сейчас на линии на 14% больше водителей»: в «Яндекс.Такси» прокомментировали протест томских водителей

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали протест томских водителей и отметили, что сейчас сервис работает в обычном режиме, а по сравнению с прошлой неделей — на линии на 14% больше водителей.
Напомним, томские водители «Яндекс.Такси» сегодня с 12:00 до 23:59 устраивают акцию протеста. Она заключается в том, что в этот временной промежуток водители либо отдыхают, либо работают по другим агрегаторам. Причиной протеста стали недавние нововведения компании.
«Водители Томска зарабатывают в среднем 475 рублей в час в тарифе «Эконом». Сейчас спрос на такси ощутимо вырос, потому что начался предпраздничный сезон, а также из-за морозов и снегопадов. В это время года традиционно наблюдается рост заработка водителей», — уточнили ТВ2 в пресс-службе «Яндекс.Такси».
Также в пресс-службе подтвердили, что недельные смены, действительно, отменили. Так как они неэффективны и невыгодны прежде всего для самих водителей. Чтобы окупить стоимость «недельной» смены в 168 часов, водителю приходилось работать по 50 часов в неделю. У многих, кто покупал такие смены, это не получалось, и водители теряли в деньгах, объясняют в Яндексе. Разделить длинную «недельную» смену на несколько частей и воспользоваться ею позднее было невозможно, в итоге длинные смены сгорали. «Яндекс.Такси» заранее предупредили о своих планах и водителей, и партнерские таксопарки.