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Седьмой сбор пластиковых крышек стартует в Томске. Организаторы планируют за осень собрать минимум 5 тонн крышек. По их словам, в мире был похожий пример — в 2013 году за 8 часов благотворительная организация собрала 70 млн. крышек (примерно 150 тонн). Это рекорд, вошедший в книгу Гиннесса.

Почему собирают только крышки, а не бутылки?

Организаторы объясняют, что причин несколько.

«Самая первая – собирать крышки легко и приятно. Цветные и яркие крышки красиво смотрятся в вазочке, не занимают много места. Когда человек привыкает собирать крышки, возникает следующий вопрос: «А куда деть бутылку?». Таким образом, он начинает разделять отходы», — говорит представитель томского экологического движения «Зеленый луч» Мария Дериглазова.

Фото: Елена Бронникова, ТВ2

По данным Гринпис, крышки являются одним из главных загрязнителей, и составляют 7,3 % от всего мусора, найденного на пляжах.

«Мелкие и яркие крышки поедают птицы, принимая их за еду, а колечки от крышек могут сдавливать панцири и шеи животных. Кроме того, на перерабатывающих заводах крышки с бутылок тоже не скручивают, так как это трудоемкая и длительная работа. Однако, они состоят из другого материала, отличного от бутылки, который должен быть переработан отдельно. Поэтому для повышения качества переработки, крышки лучше копить и сдавать отдельно от бутылок», — отмечает Мария.

Какие крышки можно сдавать?

Крышки с маркировками 2, 4, 5 в треугольнике. Крышки от пластиковых бутылок из под воды, молока, большие крышки от 5-литровых бутылок, крышки от тетрапаков и дойпаков, крышки «спорт-кап», пластиковые крышки от стеклянных баночек, крышки из под бытовой химии с маркировкой 5 РР в треугольнике.



Обратите внимание: крышки должны быть чистыми, без остатков пищи, жира, молочных продуктов и металлических вкладышей.



Нельзя сдавать металлические крышки и крышки с металлическими вкладышами, крышки и колпачки от канцелярских принадлежностей.



Куда сдавать?

В этом году сбор крышек разделен на три этапа. Так в сентябре предполагается сбор в общественных пространствах, в октябре специальные кубы, куда можно сдать крышки будут стоять в университетах, а в ноябре к сбору присоединятся школы и детские сады.

Однако томичи могут принести крышки в любое время года в открытые точки сбора по адресам: пер. Лесной 4 (синее крыльцо)

Магазин без упаковки «Два лимона»: ул. Учебная 18.

Кафе «Зеленая улица / Ёлка» Ул. Усова, 4.

Библиотека «Северная» Иркутский тракт, 80/1.

Кото-кафе Cat Space ул. Тверская, 92.

Сибирский ботанический сад ТГУ пр. Ленина 34/1.

Крышки собрал. Что с ними будет дальше?

Собранные крышки отправятся на переработку в компанию «Чистый мир». 5 рублей с каждого килограмма крышек будут перечислены в благотворительный фонд «Зоозащита», который занимается помощью бездомным животным.

За все время организации удалось собрать около 7,5 тонн крышек, это более 30 тысяч рублей, которые пошли в пользу животных.