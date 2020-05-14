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14 мая,
2020
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Сдачу ЕГЭ перенесли на неопределенный срок, у девятиклассников экзамены отменили

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В России скорректировали формат проведения ЕГЭ: учащимся, не планирующим поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года, сообщается на сайте Минпросвещения. 


«ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.


Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. В целом сроки проведения ЕГЭ будут перенесены с 8 июня на более поздний период. 


Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов.


Для учащихся 9-х классов сдачу обязательных экзаменов по русскому языку и математике отменили. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.

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