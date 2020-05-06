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06 мая,
2020
Новости

Сдачу ЕГЭ могут перенести на июль — август

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

Единый государственный экзамен могут перенести на середину июля – начало августа, сообщил «Интерфаксу»  источник в правительстве. Из-за этого новый учебный год в вузах может начаться 1 октября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что решение о сроках сдачи ЕГЭ могут пересмотреть 12 мая. Сейчас планируется, что Единый государственный экзамен выпускники 11 классов начнут писать с 8 июня.


Кравцов также подчеркнул, что главное — это здоровье школьников. Поэтому экзамены будут проводиться только при полной уверенности, что все делается по рекомендациям Роспотребнадзора.


Также в правительстве рассматривают варианты отмены обязательных экзаменов для девятиклассников. Ранее им уже отменили сдачу ОГЭ по выбору. 


«Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам», —  заявил Кравцов в интервью «России 24».


Томские учащиеся с 1 по 8 классы завершают учебный год 15 мая. До этого времени они обучаются в дистанционном режиме. Последних звонков для выпускных классов из-за коронавируса не будет.

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