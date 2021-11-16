«Считаем подобное оскорбительным и дискредитирующим»: медики ТОКБ возмущены фильмом с участием группы «ЮДИ»

В телеграм-канале «Область здоровья» опубликовали обращение от имени медицинских работников региона и коллектива Томской областной клинической больницы. Они возмущены фильмом Виталия Доронкина и группы ЮДИ «Мне теперь с этим жить» и требуют извинений.

По сюжету, водитель автомобиля, которого играет участник «ЮДИ» Денис Вишняк, доставляет в больницу истекающего кровью пострадавшего в ДТП. Но врач не оказывает ему помощь и не отказывается от взятки. В фильме фигурирует главный корпус и вывеска ТОКБ.