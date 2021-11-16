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«Считаем подобное оскорбительным и дискредитирующим»: медики ТОКБ возмущены фильмом с участием группы «ЮДИ»

ТВ2 ТВ2

В телеграм-канале «Область здоровья» опубликовали обращение от имени медицинских работников региона и коллектива Томской областной клинической больницы. Они возмущены фильмом Виталия Доронкина и группы ЮДИ «Мне теперь с этим жить» и требуют извинений.

По сюжету, водитель автомобиля, которого играет участник «ЮДИ» Денис Вишняк, доставляет в больницу истекающего кровью пострадавшего в ДТП. Но врач не оказывает ему помощь и не отказывается от взятки. В фильме фигурирует главный корпус и вывеска ТОКБ.

«Авторы, видимо, хотели показать некий художественный вымысел, неуместный в работе врачей, однако при этом в фильме неоднократно используются кадры главного корпуса Томской областной клинической больницы с названием крупнейшего медучреждения региона.

Один из главных героев фильма — врач ТОКБ, который не оказывает медицинскую помощь умирающему пациенту, не отказываясь от взятки. В завершении мы видим фразу: «Кто погубил одну жизнь, тот погубил человечество».

Мы считаем данный видеопродукт оскорбительным и порочащим честь и достоинство как медиков ТОКБ и региона, так и всех врачей Российской Федерации. Для нас было неожиданным использование подобных недопустимых смыслов одним из руководителей столь популярного молодежного танцевального коллектива», — говорится в обращении.

Авторы обращения отметили, что считают подобное видео оскорбительным и дискредитирующим, а также потребовали публичных извинений. Они добавили, что ежедневно врачи ТОКБ оказывают экстренную медпомощь минимум 200 – 300 жителям области, около 1 000 человек ежедневно получают лечение в стационарных условиях, а хирурги в сутки проводят около 50 сложнейших операций: «Особенно в последние полтора года медики работают с огромной самоотдачей и на пределе своих возможностей».

На своей странице ВКонтакте режиссер и автор сценария фильма написал, что фильм «Мне теперь с этим жить» основан на реальных событиях, произошедших в одной из республик бывшего СССР: «Порой взяточничество приносило хороший доход. Взятку брали разные люди, пользуясь своими служебными положениями, а деньги становились важнее не только чести и достоинства, но и жизни».

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