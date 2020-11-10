Добрые новости
10 ноября,
2020
Новости

Счетная палата: в России на 30% выросла смертность

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

По сообщению Счетной палаты РФ 2020 год может стать пятым годом роста смертности населения России. За период с января по июль текущего года в стране естественная убыль населения выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые полгода в стране умерло 316,3 тысяч человек, сообщает ведомство.


Счетная палата оценивает демографическую обстановку в стране как неблагоприятную. «В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В целом по стране в январе—июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5–2,4 раза»,— говорится докладе Счетной палаты.


Ведомство также сообщает, что с января по июль 2020 в России родилось 811,7 тыс. человек, что стало меньше на 48,7 тысяч или 5,7% новорожденных за аналогичный период прошлого года, когда родилось 860,4 тысяч человек.


Помимо этого ведомство отмечает сокращение числа занятых в экономике на 1,6 млн человек до 70,5 млн человек. Также отмечается максимальный уровень безработицы, начиная с 2012 года, - за январь—сентябрь он вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Официальное число безработных в России СП оценила в 4,2 млн человек.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!​

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.