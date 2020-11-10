Счетная палата: в России на 30% выросла смертность

По сообщению Счетной палаты РФ 2020 год может стать пятым годом роста смертности населения России. За период с января по июль текущего года в стране естественная убыль населения выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые полгода в стране умерло 316,3 тысяч человек, сообщает ведомство.





Счетная палата оценивает демографическую обстановку в стране как неблагоприятную. «В 78 субъектах РФ отмечалось снижение числа родившихся, одновременно в 62 субъектах возросло число умерших. В целом по стране в январе—июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5–2,4 раза»,— говорится докладе Счетной палаты.





Ведомство также сообщает, что с января по июль 2020 в России родилось 811,7 тыс. человек, что стало меньше на 48,7 тысяч или 5,7% новорожденных за аналогичный период прошлого года, когда родилось 860,4 тысяч человек.





Помимо этого ведомство отмечает сокращение числа занятых в экономике на 1,6 млн человек до 70,5 млн человек. Также отмечается максимальный уровень безработицы, начиная с 2012 года, - за январь—сентябрь он вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Официальное число безработных в России СП оценила в 4,2 млн человек.