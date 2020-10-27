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27 октября,
2020
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Счетная палата усомнилась в росте прожиточного минимума пенсионера

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Новый подход к расчету прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера, следует из заключения Счетной палаты к проекту бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, опубликованного на сайте Госдумы.

«Изменения не гарантируют ежегодного увеличения ПМП. В этой связи ежегодный стабильный рост материального обеспечения граждан, являющихся получателями социальных доплат к пенсии, не будет обеспечен», — говорится в заключении.

Если прожиточный минимум в регионе не изменяется в течение нескольких лет, это может привести к сокращению пенсионных выплат в новом году по сравнению с текущим годом, указали в Счетной палате. Так, по данным ведомства, в 2020 году величина прожиточного минимума осталась на уровне 2019 года в 24 российских регионах, причем в девяти из них его размер не менялся с 2018 года.


«В результате в этих 24 субъектах, по данным ПФР, общее увеличение пенсионных выплат у 96,4 % получателей федеральной социальной доплаты составило от 0 до 10 рублей», — говорится в документе.


Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составил 9311 рублей. В 2019 году средняя величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составляла 8846 рублей.


Прожиточный минимум для пенсионеров Томской области в 2020 году составит 9546 рублей. Это на 751 рубль больше, чем в прошлом году. Величина прожиточного минимума пенсионера по России в целом на следующий год составит 9311 рублей. По расчетам, в 2020 году получать доплату будут 28 822 пенсионера. Объем средств, которые необходимо предусмотреть в областном бюджете на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии, составляет 821,63 млн рублей в год (с учетом доставки – 838,2 млн рублей в год).


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