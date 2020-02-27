Счетная палата РФ: В половине детских поликлиник нет горячей воды

Счетная палата России по итогам проверки пришла к выводу о низкой доступности услуг в сфере детского здравоохранения, недостаточной квалификации врачей и плачевном состоянии поликлиник. Об этом сообщает Интерфакс.

В Счетной палате также отметили, что исполнение расходов бюджета в 2019 году является худшим за 11 лет.





«Доступность услуг в сфере детского здравоохранения пока не соответствует требуемому уровню. Квалифицированных специалистов-педиатров в регионах не хватает, а состояние большинства зданий, используемых под детские поликлиники, не может обеспечить детям необходимый комфорт», — говорится в отчете Счетной палаты о результатах оценки эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений.





По данным ведомства, на 1 января 2019 года из 116 тыс. 865 зданий, в которых оказывается медицинская помощь, 14 % находились в аварийном состоянии, в 30,5 % отсутствовал водопровод, в 52,1 % — горячее водоснабжение, в 41,1 % – центральное отопление, в 35 % — канализация, в 47 % не обеспечивалась доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения. Таким образом, в СП констатировали неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий.





Однако, говорится в отчете, при разработке ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций», действующей в 2018-2019 годах, и соответствующего федерального проекта Минздравом и субъектами РФ «не анализировалась реальная потребность в финансовом обеспечении мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь».





Другой проблемой, выявленной Счетной палатой, является недостаток квалифицированных кадров.

«Не хватает врачей узкой специализации, оказывающих медицинскую помощь детям. Педиатрическая служба недостаточно укомплектована, а более 7 % педиатров не имеют необходимой квалификации», – отметили в ведомстве. В частности, анализ статистических данных свидетельствует о снижении в 2018 году (по сравнению с 2017 годом) численности врачей, среднего и младшего медицинского персонала.





В качестве решения этой проблемы Счетная палата предлагает правительству поручить Минздраву организовать проведение мероприятий, «в том числе в части создания единой базы трудоустройства выпускников медицинских образовательных учреждений (профессионального регистра на основе Федерального регистра медицинских работников), распределения лиц, обучившихся за счет федеральных средств и средств субъектов РФ, в практическое здравоохранение в целях ликвидации кадрового дефицита».





Выявлены проблемы нормативно-правового регулирования, говорится в отчете. «Так, одной из важнейших составляющих процесса развития материально-технической базы детских поликлиник является внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене. Однако в федеральном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» такая задача не поставлена», – констатировали в ведомстве.





Счетная палата также обеспокоена сохраняющимися рисками по доступности оказания медицинской помощи. Так, не имеют доступа к первичной медицинской помощи в шаговой доступности (хотя бы в течение часа) 16 % населенных пунктов с численностью до 100 человек и 5,2 % населенных пунктов с численностью от 100 до 1 тыс. человек.





«Кроме того, в марте 2019 года из госпрограммы «Развитие здравоохранения» была исключена цель «Повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи», что не позволит органам исполнительной власти своевременно оценить актуальные проблемы и принять рациональные решения, направленные на повышение доступности и качества оказания медпомощи населению», – считают в Счетной палате.