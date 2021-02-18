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18 февраля,
2021
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Счетная палата РФ: в ходе реализации проекта «5-100» не удалось достичь цели

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Счетная палата, проанализировав реализацию проекта «5–100» по продвижению российских вузов в международных рейтингах, сделала вывод, что его цель не достигнута. В проекте участвовали два томских вуза — ТГУ и ТПУ.


Ни один российский университет из числа участников программы по повышению конкурентоспособности вузов «5–100» не вошел в первую сотню институциональных рейтингов ведущих мировых университетов, то есть британских QS, THE, китайского ARWU. Такой вывод содержится в материалах, опубликованных на сайте Счетной палаты.

Счетная палата РФ: в ходе реализации проекта «5-100» не удалось достичь цели
Фото: 5top100.ru

В проекте «5-100» по повышению конкурентоспособности российских вузов принял участие 21 вуз — НИУ ВШЭ,  ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского. Из Томска это ТГУ и ТПУ.

К 2020 году пять отечественных вузов должны были войти в топ-100 мировых рейтингов, согласно одному из майских указов Владимира Путина, подписанных в 2012 году. Однако в первую сотню вузов двух мировых рейтингов в 2020 году попал лишь МГУ — 89-е место в рейтинге QS, 93-е место в рейтинге ARWU; в рейтинге THE он 189-й. Однако МГУ не был участником проекта «5–100».

За семь лет реализации проекта «5–100» на него было выделено из бюджета 80 млрд рублей, говорится в отчете аудиторского ведомства. В 2019 году ТГУ получил по программе «5–100» 861 миллион, а ТПУ – 430,5 миллиона рублей. в 2020 году 875 миллионов и 437 миллионов рублей господдержки соответственно.


Аудиторы оценили программы повышения конкурентоспособности на примере трех региональных вузов-участников проекта «5-100»: Казанского федерального университета (КФУ), Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Нижегородского государственного университета (ННГУ) за 2016-2019 годы.


«Участие в проекте "5-100" позволило КФУ, ИТМО и ННГУ улучшить позиции в ведущих мировых рейтингах. <...> Вместе с тем по итогам 2019 года ряд основных показателей результативности программ повышения конкурентоспособности вузами не был выполнен: ИТМО не выполнил один показатель, КФУ — два показателя, ННГУ — пять показателей результативности», — отметили аудиторы.

ТГУ и ТПУ в аудит Счетной палаты РФ не попали. Как и в топ-100 мировых рейтингов. В рейтинге QS (Quacquarelli Symonds) 2019 года ТГУ занимает 268 место, ТПУ – 387 место. В рейтинге QS 2020 года ТГУ занял 250 место. В рейтинге британского издания Times Higher Education (THE) в 2019 году ТГУ вошел в группу 501-600, ТПУ – в группу 601-800.

Несмотря на то что ключевой показатель не был достигнут, аудиторы и эксперты отмечают, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом. «По характеру поставленных целей проект 5-100 имел преимущественно догоняющий характер, однако его реализация позволила сформировать в стране группу университетов-лидеров, а также встроиться в мировые тенденции реализации программ академического превосходства и усилить масштаб и значимость университетской науки», — говорится в выводах Счетной палаты РФ.

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