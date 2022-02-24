Сборы Группы «Росгосстрах» за 2021 год выросли на 17%

За 2021 год, год 100-летия «Росгосстраха», сборы старейшего страховщика страны составили 100,1 млрд рублей, что на 14% больше, чем за 2020 год. Существенный рост (плюс 30%) показал и бизнес по страхованию жизни. Сборы дочерней компании ООО СК «Росгосстрах Жизнь» за 2021 год превысили 26 млрд рублей.

Выплаты клиентам «Росгосстраха» по всем видам страхования составили 41,4 млрд рублей, что на 16% выше аналогичного показателя 2020 года. Наиболее заметные темпы роста сборов по отношению к 2020 году показали партнерский канал продаж (121%), корпоративный (112%) и агентский (110%). На 4% выросли также онлайн продажи компании.

Значительную часть страховой премии Группе «Росгосстрах» принесли обязательное страхование гражданской ответственности автомобилистов и добровольное автострахование, банкострахование, страхование имущества физических и юридических лиц, добровольное медицинское страхование (как классические программы, так и «коробочные» продукты), а также инвестиционное и накопительное страхование жизни.