Сбербанк взыскивает с новосибирской сети «Дядя Денер» 42 павильона
Сбербанк в суде потребовал от новосибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» киоски, которые находятся в залоге, пишет Коммерсантъ Сибирь со ссылкой на арбитражный суд.
Банк занимал компании деньги, но не дождался возврата, поэтому потребовал провести взыскание через заложенное по договору имущество. Речь идет о взыскании 42 торговых павильонов, площадь каждого из них от 10 до 25 квадратных метров. Судебное заседание назначено на 16 августа.
Сеть кафе быстрого питания «Дядя Денер», где продают разные виды шаурмы, начала работу в 2009 году в Новосибирске. Сейчас павильоны сети есть в городах Новосибирской области — Бердске, Искитиме, а также в городах соседних регионов: в Томске, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, поселках Шерегеш и Линево. Сетью владеют Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка сети в 2020 году составила 369,8 млн рублей, а чистая прибыль — 35,8 млн руб.
В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустил технический дефолт по облигациям. По данным Коммерсанта, сумма неисполненных обязательств по первому выпуску — 20,49 млн рублей, по второму — 554,8 тысяч рублей. Владельцы бондов обратились в суд. ООО «Юнилайн капитал менеджмент» предъявила иск на 50,5 млн рублей, ООО «Монотон» — на 60,7 млн руб.