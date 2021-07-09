Сбербанк взыскивает с новосибирской сети «Дядя Денер» 42 павильона

Сбербанк в суде потребовал от новосибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» киоски, которые находятся в залоге, пишет Коммерсантъ Сибирь со ссылкой на арбитражный суд.

Банк занимал компании деньги, но не дождался возврата, поэтому потребовал провести взыскание через заложенное по договору имущество. Речь идет о взыскании 42 торговых павильонов, площадь каждого из них от 10 до 25 квадратных метров. Судебное заседание назначено на 16 августа.