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Главная Новости Сбербанк взыскивает с новосибирской сети «Дядя Денер» 42 павильона
Новости

Сбербанк взыскивает с новосибирской сети «Дядя Денер» 42 павильона

ТВ2
ТВ2 ТВ2
15 часов назад

Сбербанк в суде потребовал от новосибирской сети фастфуда «Дядя Дёнер» киоски, которые находятся в залоге, пишет Коммерсантъ Сибирь со ссылкой на арбитражный суд. 

Банк занимал компании деньги, но не дождался возврата, поэтому потребовал провести взыскание через заложенное по договору имущество. Речь идет о взыскании 42 торговых павильонов, площадь каждого из них от 10 до 25 квадратных метров. Судебное заседание назначено на 16 августа.

Автор:  2GIS Новосибирск

Сеть кафе быстрого питания «Дядя Денер», где продают разные виды шаурмы, начала работу в 2009 году в Новосибирске. Сейчас павильоны сети есть в городах Новосибирской области —  Бердске, Искитиме, а также в городах соседних регионов: в Томске, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, поселках Шерегеш и Линево. Сетью владеют Антон Лыков, Людмила Супрун (по 33,33%), Антон Супрун (32,33%) и Александр Павлов (1%). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка сети в 2020 году составила 369,8 млн рублей, а чистая прибыль — 35,8 млн руб.

В мае 2021 года ООО «Дядя Денер» допустил технический дефолт по облигациям. По данным Коммерсанта, сумма неисполненных обязательств по первому выпуску — 20,49 млн рублей, по второму — 554,8 тысяч рублей. Владельцы бондов обратились в суд. ООО «Юнилайн капитал менеджмент» предъявила иск на 50,5 млн рублей, ООО «Монотон» — на 60,7 млн руб.

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