Сбербанк ввел комиссию на перевод денег через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%. По прогнозам к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей.

С 14 июня в России вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные переводы внутри одного банка. Сбербанк отменил комиссии за переводы в апреле, но при этом, ввел ограничения. У физических лиц осталась возможность бесплатно переводить на карту клиентам банка до 50 тысяч рублей в месяц. Если сумма больше, то нужно оформить платную подписку или заплатить комиссию в размере 1%, но не более тысячи рублей.





«С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется», — рассказали «Коммерсанту» в отделении банка.





В пресс-службе Сбербанка уточнили, что со 2 июня условия по внутрибанковским переводам изменились лишь «в устройствах самообслуживания банка». В приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» переводы до 50 тысяч рублей месяц остаются бесплатными.







В большинстве других банков внутренние переводы осуществляются без комиссии независимо от того, каким способом перечислены деньги.