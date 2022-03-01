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Сбербанк резко повысил ставки по ипотеке

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Сбербанк вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ до 20% вновь повысил ставки по ипотеке, сообщает Интерфакс.  Рост составил 7,3 процентного пункта. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее - от 11,3%).

Ставки в рамках программ господдержки не изменились, говорится в сообщении банка.

Сбербанк напомнил, что клиенты могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками, отмечает банк.

Ставка по потребительскому кредиту на любые цели с 1 марта 2022 года начинается от 21,9% (ранее - от 6,9%), следует из материалов банка.

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