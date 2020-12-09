Сайт AGROBOOK.RU преследуют за объявление о продаже пекинской капусты в 2013 году

«Оренбургская транспортная прокуратура нашла угрозу безопасности Российской Федерации в объявлении о продаже капусты, которое на сайте Agrobook.ru было размещено в 2013-м году. «Мы все свои издания печатаем в Ростове на -Дону, это, конечно добавляет ситуации абсурда, — отмечает директор издательского дома «Крестьянин» Ирина Самохина. — До Оренбурга почти 2000 км от нас».



В объявлении о капусте прокуратура усмотрела общественно опасное деяние. «Общественная опасность деяния состоит в том, что продажа на территории Российской Федерации овощей, страной происхождения которых является Польша, в нарушение существующих запретов и ограничений, создает угрозу интересам и безопасности Российской Федерации», — цитирует иск Ирина Самохина.



А также прокуратура полагает, что публикация «вводит в заблуждение неопределенный круг лиц относительно возможности и допустимости приобретения капусты пекинской происхождения Польша». На основании этого прокуратура просит РКН признать информацию, размещенную на сайте Agrobook.ru, запрещенной и внести сам сайт в реестр запрещенных.





Суд должен был состояться 9 декабря в Оренбурге, но затем его перенесли на 16 декабря. Интересы ИД «Крестьянин» представляют юристы «Центра защиты прав СМИ».