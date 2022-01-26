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Санврачи: Введение новых ограничений в Томской области из-за омикрона пока не обсуждается

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В Томской области пока не планируют вводить дополнительные санитарные ограничения, вызванные новой волной коронавируса. Специалисты отмечают, что на характер волны будет влиять уровень вакцинации населения и соблюдение профилактических мер.

«Сказать, какой будет пик, в каком месяце — пока не представляется возможным, по крайней мере по Томской области. В целом в Россию омикрон пришел давно, и мы сегодня видим новые рекорды по приросту новых заболевших», — рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

По его словам, в Томской области по-прежнему подтверждено всего два случая омикрона. 

«Это взрослые люди. Один из них прибыл из Москвы. По второму в ходе эпидрасследования не удалось установить источник инфицирования, мы относим его к местному распространению. Когда у пациентов только появились симптомы заболевания, это была средняя степень тяжести, признаки ОРВИ: кашель, насморк и небольшая температура. Это очень быстро купировалось. На сегодняшний день состояние у них удовлетворительное», — рассказал Рудиков.

При этом, специалисты отмечают, что в Томской области ситуация с коронавирусом остается стабильной. В респираторных госпиталях свободно больше 50% коечного фонда. По словам санврачей, при волне омикрона основная нагрузка приходится на амбулаторное звено, а госпитализаций с новым штаммом достаточно мало.

«Если система здравоохранения будет справляться, каких-либо масштабных ограничительных мер, вероятнее всего, не будет», — подчеркнул Андрей Рудиков.

Омикрон-штамм обнаружили в ноябре в ЮАР и Ботсване. Южноафриканские медики заметили, что заболевшие им пациенты переносят его легче, чем заболевшие ранее появившимися вариантами вируса. Заболевшие «омикроном» испытывали сильную усталость, однако не теряли вкус или обоняние. 

В России первое заражение «омикроном» зафиксировали в начале декабря. 

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