Самые высокие темпы роста зарплат в 2020 году в Томске у работников здравоохранения

Средняя зарплата в Томске в 2020 году выросла до 40 250 рублей, говорится в отчете мэра за 2020 год. Самые большие темпы роста — на 12,7% — были у работников сферы здравоохранения.

По данным отчета, у работников крупных промышленных предприятий зарплата составляет почти 55 тысяч рублей в месяц. В малом бизнесе средняя зарплата уменьшилась по сравнению с 2019 годом и достигла 25,9 тысячи рублей. Традиционно самые высокие зарплаты у работников сферы добычи полезных ископаемых – 102,8 тысячи рублей.

Заммэра по социальной политике Константин Чубенко отмечал, что средняя заработная плата учителей в школах Томска за 2020 год составила почти 36 тысяч рублей, зарплата педагогов в детских садиках достигла почти 31 тысячи рублей





«Средняя заработная плата работников дошкольных учреждений в 2020 году выросла на 3,9% и составила 26,9 тысячи рублей. А средняя заработная плата педагогических работников выросла на 1,6% и составила 30,84 тысячи рублей», — говорил Чубенко на комитете по социальной политике.





В целом у жителей Томска за 2020 год средняя зарплата номинально выросла на 3%. Однако фактически из-за инфляции она уменьшилась на 0,7%.