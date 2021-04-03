Самую красивую воспитанницу в колонии для несовершеннолетних выбрали в Томске

В воспитательной колонии №2 в Томске выбрали «Мисс ТВК-2021», сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

На конкурс красоты и талантa «Мисс ТВК-2021» девушки представили зрителям и жюри мюзикл по мотивам сказок мира «Как Иван Царевич себе невесту искал». Главными героинями театрального шоу стали пять финалисток конкурса.

Всех участниц наградили подарками и титулами: «Первая вице-мисс», «Вторая вице-мисс», «Мисс очарование» и «Мисс зрительских симпатий».





Корону 18-летней победительнице надела «Мисс ТВК-2018», выпускница колонии, студентка томского техникума. Она специально приехала в колонию. Экс-мисс с удовольствием рассказала о себе и поблагодарила воспитателей, учителей, психологов, которые помогли поверить в свои силы и добиться успехов в жизни.





Заместитель начальника учреждения Юлия Айкина рассказала, что традиционный конкурс целый год готовила вся колония – воспитатели, учителя, мастера производственного обучения, воспитанницы и, конечно, сами участницы.





Конкурс красоты «Мисс ТВК» в колонии для несовершеннолетних в Томске проводится с 2004 года. В колонии содержатся осужденные девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 32 субъектов Российской Федерации расположенных в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Приволжском округах.





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