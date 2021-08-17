Самовыдвиженцу из Катайги отказали в регистрации. Он обратился в прокуратуру и планирует идти в суд

Самовыдвиженцу и бывшему главе Катайги Алексею Орловскому отказали в регистрации кандидатом в депутаты Законодательной Думы Томской области от Верхнекетского района. Он считает отказ незаконным и планирует обжаловать его в суде.

Верхнекеский район находится на северо-востоке Томской области и граничит с Красноярским краем. Большую часть района занимает тайга и болота, поселений там мало и перемещаться между ними сложно. Как рассказал ТВ2 Алексей Орловский, несмотря на условия, осложненные пандемией, ему удалось собрать более тысячи подписей. Но в регистрации самовыдвиженцу все равно отказали: избирком усмотрел нарушения в списках лиц, проводивших сбор.

«Вчера я получил официальный отказ в регистрации. Избирком выборочно проверил и признал недействительными подписи на одном листе. Собиравшего их человека якобы не было в заверенном списке лиц, осуществлявших сбор. Но он там был!, — возмущается самовыдвиженец. — Считаю действия избирательной комиссии и отказ в регистрации незаконными. В прокуратуру я уже обратился и буду обращаться в суд. Обидно, что люди меня поддержали, поставили свои подписи, хотя население района сейчас враждебно к политикам настроено. Уже есть случай, когда Конституционный Суд РФ в аналогичной ситуации встал на сторону самовыдвиженца. Потому что избирательная комиссия по закону должна содействовать проведению выборов и помогать людям, которые желают в них участвовать, а происходит в точности наоборот».

На сайте избирательной комиссии по Верхнекетскому району сообщается, что «Орловский А.А. предоставил в ОИК документы, необходимые для регистрации. Список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, представлен без нотариального удостоверения сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписей этих лиц». Это, утверждает верхнекетский избирком, стало причиной для отказа в регистрации.

Алексей добавил, что через несколько часов после его обращения в прокуратуру ответную жалобу подала глава избирком - за оскорбления со стороны самовыдвиженца. Алексей же уверяет, что вел себя «предельно корректно».

Напомним, в 2021 году выборы будут идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. На них изберут депутатов Законодательной Думы Томской области и Госдумы.