«Самолет вместо Внуково сел в СИЗО»: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. Спустя час после приземления в аэропорту Шереметьево его задержали. В настоящее время Алексей находится в СИЗО, суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января.
За возвращением Алексея Навального на родину следило на разных трансляциях от 500 тысяч человек. Не остались в стороне и соцсети. Тон шуткам задал сам Алексей.
Обсуждали в Твиттере и фанатов Ольги Бузовой, которые приехали во Внуково, чтобы якобы встретить певицу.
Новый всплеск твитов появился после того, как рейс из Веуково внезапно перенесли в Шереметьево. По официальной версии, из-за того, что сломалось снегоуборочная техника.
После новости о задержании Алексея Навального Твиттер наполнился сообщениями в его поддержку.
Кто-то увидел в происходящем аллюзию на Республику Беларусь.
И коротко о сегодняшнем дне:
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