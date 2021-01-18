Добрые новости
18 января,
2021
Новости

«Самолет вместо Внуково сел в СИЗО»: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. Спустя час после приземления в аэропорту Шереметьево его задержали. В настоящее время Алексей находится в СИЗО, суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января.

За возвращением Алексея Навального на родину следило на разных трансляциях от 500 тысяч человек. Не остались в стороне и соцсети. Тон шуткам задал сам Алексей.

Обсуждали в Твиттере и фанатов Ольги Бузовой, которые приехали во Внуково, чтобы якобы встретить певицу.

Новый всплеск твитов появился после того, как рейс из Веуково внезапно перенесли в Шереметьево. По официальной версии, из-за того, что сломалось снегоуборочная техника.

После новости о задержании Алексея Навального Твиттер наполнился сообщениями в его поддержку.

Кто-то увидел в происходящем аллюзию на Республику Беларусь.

И коротко о сегодняшнем дне:

Читайте подробнее:


Алексей Навальный вернулся после реабилитации в Россию. Его задержали. Главное


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.