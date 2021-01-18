«Самолет вместо Внуково сел в СИЗО»: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию

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Оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся в Россию после покушения на свою жизнь. Спустя час после приземления в аэропорту Шереметьево его задержали. В настоящее время Алексей находится в СИЗО, суд, чтобы определить дальнейшую меру пресечения должен состояться 29 января.

За возвращением Алексея Навального на родину следило на разных трансляциях от 500 тысяч человек. Не остались в стороне и соцсети. Тон шуткам задал сам Алексей.

Обсуждали в Твиттере и фанатов Ольги Бузовой, которые приехали во Внуково, чтобы якобы встретить певицу.

Новый всплеск твитов появился после того, как рейс из Веуково внезапно перенесли в Шереметьево. По официальной версии, из-за того, что сломалось снегоуборочная техника.

После новости о задержании Алексея Навального Твиттер наполнился сообщениями в его поддержку.

Кто-то увидел в происходящем аллюзию на Республику Беларусь.