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03 февраля,
2020
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Самолет повредил шасси при приземлении в аэропорту Томска. Задержаны все рейсы

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Вылет и прилет всех рейсов задерживается в аэропорту Богашево. Причина в том, что при посадке у самолета авиакомпании «РусЛайн» возникли неполадки с передним шасси. Сейчас самолет находится на взлетно-посадочной полосе, когда его уберут, неизвестно.

Самолет повредил шасси при приземлении в аэропорту Томска. Задержаны все рейсы
Самолет повредил шасси при приземлении в аэропорту Томска. Задержаны все рейсы

Рейс «РусЛайн» Екатеринбург — Томск приземлился в Томске в 05:46. По словам очевидцев, у самолета возникли проблемы при посадке — подломилась стойка шасси. Одной из причин могло стать то, что обледенела взлетная полоса.

Самолет повредил шасси при приземлении в аэропорту Томска. Задержаны все рейсы

«В аэропорту Богашево кипиш. Видел, как спешно бежали медики и полицейские в спецтранспорт, их куда-то увезли в сторону ВПП. На взлетной полосе в темноте видно много мигалок и самолет», — рассказал ТВ2 Василий.


Утренние рейсы из Москвы были отправлены в аэропорт Новосибирска. Пассажиры говорят, что из самолета их не выпускают. Аэропорт Томска закрыт до 11:00 на прилет.

Рейс Москва-Томск в Толмачево
Рейс Москва-Томск в Толмачево
Фото: Виктория Мучник
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