Самокиш и Киселев могут стать депутатами Госдумы по спискам от ЕР

Сразу четыре депутата могут представлять Томскую область в Госдуме. Михаил Киселев и Владимир Самокиш могут стать депутатами Госдумы по спискам ЕР.

Напомним, возглавляет региональную группу «ЕР» по Томской области и Кузбассу сенатор от губернатора Сергея Цивилёва Алексей Синицын. Второй в региональной группе идёт замглавврача Кузбасской областной клинической больницы Вероника Власова. Третий в списке руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселёв. Четвертым в списке «ЕР» был депутат гордумы Томска Владимир Самокиш.

При этом пока партия не опубликовала списки с конкретными фамилиями тех, кто пройдёт.

«Пока официально итоги не объявлены, определенная интрига сохраняется. Я еще раз подтверждаю свое намерение работать в Госдуме в случае, если партия такую работу мне доверит. Ситуация не рядовая, поскольку как правило первые позиции в списках занимали депутаты не из Томской области. Этот год уникален тем, что томичам удалось на предварительном голосовании заручиться поддержкой жителей области и попасть на верхние позиции в списке кандидатов по территориальной группе», — прокомментировал Владимир Самокиш.

Михаил Киселев также поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо всем, кто был причастен к этой победе. Я готов защищать интересы томичей на федеральном уровне. Предстоит большая работа, думаю вместе с коллегами мы с ней справимся».