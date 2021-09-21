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Самокиш и Киселев могут стать депутатами Госдумы по спискам от ЕР

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Сразу четыре депутата могут представлять Томскую область в Госдуме. Михаил Киселев и Владимир Самокиш могут стать депутатами Госдумы по спискам ЕР.

Напомним, возглавляет региональную группу «ЕР» по Томской области и Кузбассу сенатор от губернатора Сергея Цивилёва Алексей Синицын. Второй в региональной группе идёт замглавврача Кузбасской областной клинической больницы Вероника Власова. Третий в списке руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселёв. Четвертым в списке «ЕР» был депутат гордумы Томска Владимир Самокиш.

При этом пока партия не опубликовала списки с конкретными фамилиями тех, кто пройдёт. 

«Пока официально итоги не объявлены, определенная интрига сохраняется. Я еще раз подтверждаю свое намерение работать в Госдуме в случае, если партия такую работу мне доверит. Ситуация не рядовая, поскольку как правило первые позиции в списках занимали депутаты не из Томской области. Этот год уникален тем, что томичам удалось на предварительном голосовании заручиться поддержкой жителей области и попасть на верхние позиции в списке кандидатов по территориальной группе», — прокомментировал Владимир Самокиш. 

Михаил Киселев также поблагодарил всех за поддержку. 

«Спасибо всем, кто был причастен к этой победе. Я готов защищать интересы томичей на федеральном уровне. Предстоит большая работа, думаю вместе с коллегами мы с ней справимся».

Добавим, что в рамках голосования по одномандатным округам в Госдуме представлять Томскую область по-прежнему будут Татьяна Соломатина и Алексей Диденко.

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