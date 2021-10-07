«Самокатом» дешевле: абоненты Tele2 могут получить скидку за доставку продуктов

Абоненты Tele2 до 31 октября могут заказать продукты в сервисе доставки «Самокат» со скидкой. Данную акцию запустил оператор Tele2 в рамках программы лояльности «Больше».

Так при заказе на сумму от 800 рублей клиенты получат скидку 200 рублей.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» на сайте или в приложении «Мой Tele2». Активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести в приложении сервиса «Самокат» при совершении заказа. Один клиент может использовать один промокод в неделю.