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«Самокатом» дешевле: абоненты Tele2 могут получить скидку за доставку продуктов

ТВ2 ТВ2

Абоненты Tele2 до 31 октября могут заказать продукты в сервисе доставки «Самокат» со скидкой. Данную акцию запустил оператор Tele2 в рамках программы лояльности «Больше».

Так при заказе на сумму от 800 рублей клиенты получат скидку 200 рублей.

Чтобы воспользоваться акцией, достаточно зайти в программу лояльности «Больше» на сайте или в приложении «Мой Tele2». Активировать предложение, после чего на телефон придет промокод, который нужно ввести в приложении сервиса «Самокат» при совершении заказа. Один клиент может использовать один промокод в неделю.

Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов, создает продукты и сервисы, полезные в повседневной жизни. С 2017 года оператор развивает программу лояльности «Больше», которая рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные условия от партнеров. Абонентам доступны действительно нужные предложения в различных сферах жизни – от еды и развлечений до шопинга и саморазвития.

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