Самой популярной вакансией в Томской области в 2021 году стала вакансия продавца

Самыми востребованными специалистами в Томской области в 2021 году стали продавцы (почти четыре тысячи вакансий), водитель (почти три тысячи) и кладовщик (1,7 тысячи вакансий). Такие данные следуют из рейтинга вакансий, составленного экспертами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам 2021 года.

В топ-10 также вошли повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.