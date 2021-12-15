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Самой популярной вакансией в Томской области в 2021 году стала вакансия продавца

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Самыми востребованными специалистами в Томской области в 2021 году стали продавцы (почти четыре тысячи вакансий), водитель (почти три тысячи) и кладовщик (1,7 тысячи вакансий). Такие данные следуют из рейтинга вакансий, составленного экспертами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru по итогам 2021 года.

В топ-10 также вошли повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор, бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.

Если говорить по всей России, в тройку профессий-лидеров вошли водитель (почти 158 тысяч вакансий), менеджер по продажам (147 тысяч) и продавец (145,7 тысячи).

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