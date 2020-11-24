Самоедский или компромиссный: депутаты поспорили о принятии бюджета Томска на 2021 год

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Доходы бюджета Томска на 2021 года после работы согласительной комиссии увеличились на 415,2 млн рублей. Новые параметры бюджета обсуждались на собрании комитета гордумы по бюджету, экономике и собственности. Депутаты от оппозиции отметили, что большинство их предложений не было рассмотрено. Они просят не поддерживать принятие бюджета в том виде, в котором этот документ составлен сейчас.

Сейчас доходы бюджета Томска на 2021 год запланированы в объеме 16,519 млрд рублей, расходы – 17,393 миллиарда рублей. Дефицит максимальный и составляет 874,5 миллиона рублей.

Дополнительные деньги пойдут на ремонт дорог (65,9 млн рублей), расселение из аварийного жилья (115,7 млн рублей). 41 млн рублей выделят на ремонт трамвайных путей на Комсомольском проспекте, 15 млн рублей на разработку ПСД на строительство новой школы на улице Демьяна Бедного. Также будут увеличены расходы на газификацию (на 20 млн рублей) и развитие инженерной инфраструктуры (19,6 млн рублей).

​На комитете снова вызвали споры расходы на СМИ. За их сокращение ранее выступала часть депутатов. После работы согласительной комиссии средства на освещение работы Думы Томска были сокращены с 16 до 8 млн рублей, а работы мэрии с 20 до 18 млн рублей. Часть депутатов это не устроило.

«Это бюджет самоедский, чиновничий. Он не рассчитан на социальное развитие города, — сказал лидер регионального отделения партии «Яблоко» Василий Еремин. — Фактически ни малый, ни средний бизнес не получают поддержки, а это основа основ любого общества. Сокращение расходов по СМИ не соответствует решении комиссии, которая была создана депутатами. Комиссия пришла к выводам, что необходимо сократить расходы до 10 млн рублей, и я ставлю вопрос о сокращении расходов на СМИ еще на шесть млн. Кроме того при рассмотрении вопросов по благоустройству было высказано мнение, что это очень значительная часть. По моим подсчетам, герб из цветов надо исключить из бюджета. Это девять млн рублей. Шесть плюс девять — уже 15. Я думаю, что 10 млн рублей можно направить на поддержку малого и среднего бизнеса и 5 млн рублей направить на развитие маневренного фонда».

Спикер думы Чингис Акатаев, комментируя выступление Василия Еремина, отметил, что будет создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос озеленения Томска. «Там из без герба из цветов есть в чем покопаться», — сказал он.

Василия Еремина поддержал другой яблочник Артем Канарев. Ранее Артем Канарев уже критиковал бюджет и на сегодняшнем собрании вновь заявил, что в том виде, в котором составлен бюджет его принимать нельзя.

«Закрыванием глаз на проблемы мы не сможем исправить ситуацию. Что мешает сделать бюджет без дефицитным? Ничего. При пристальным изучением расходов на СМИ удалось обоснованно снизить их в два раза. И это всего за месяц погружения в тему. Я уверен что у администрации хватит способностей сверстать бездефицитный бюджет с их то опытом. Без излишних в текущих реалиях трат на СМИ или клумбы в виде герба. Я больше чем уверен что в каждой строчке можно найти такие не обоснованные траты. Именно поэтому бюджет и представлен в таком не прозрачном виде», — пишет Канарев в своем официальном Телеграм-канале.

Спикер думы Чингис Акатаев отметил, что если не принять бюджет вовремя, то тогда будут запрещены капитальные затраты.

«Артем Сергеевич Канарев высказался, мол, ничего страшного, будем жить по 1/12 от бюджета текущего года в месяц. Но – для понимания – в этом случае Томск не сможет делать никаких капитальных вложений. Нам с вами придется объяснить горожанам – почему мы не можем расселять аварийные дома, строить и приобретать в собственность муниципалитета детские сады и школы, прокладывать сети коммуникаций в районе Кузовлевского тракта и в Науке, газифицировать Степановку и «Спичку» и так далее», — написал он.

Однако независимые депутаты не видят в этом проблемы. «Капитальные вложения не возможны только до момента принятия бюджета, а это примерно два месяца можно делать безболезненно (декабрь и январь)», — пишет Канарев. «У города всегда есть социальные обязательства и на них деньги пойдут в первую очередь. От того, что бюджет будет принят, скажем, в феврале, город не погибнет, а капитальный ремонт и расселение аварийных домов, к чему идёт апелляция, все равно начнутся в срок. Да, если не принять бюджет один раз, то этот процесс может затянуться и на несколько больший срок, но к тому времени можно и сэкономить средства на те же капитальные вложения», — считает Давид Аветян.

Окончательное решение о принятии бюджета планируется принять 1 декабря на 3-м собрании Думы.

«Очень верю в здравомыслие своих коллег, даже тех, кто сейчас предлагает не принимать бюджет, внести в него еще те или иные расходы. Такая дискуссия может быть бесконечной. По опыту знаю: любой бюджетный процесс никогда не заканчивается всеобщим счастьем – просто потому что ресурс у нас ограничен. К примеру, после нынешней согласительной комиссии у нас осталось непрофинансированных предложений на почти 1,5 млрд рублей. Но это все – нормальный рабочий процесс, он показывает, что депутатам действительно важны чаяния томичей. Так что, надеюсь, бюджет в декабре мы примем», — прокомментировал председатель думского комитета по бюджету, экономике и собственности Владимир Самокиш.

Мнения, что нужно искать компромисс, придерживается и Чингис Акатаев.

«Если вдруг кто-то считает, что этот вариант бюджета устраивает меня – то это глубокое заблуждение. Но бюджет ведь потому и называют «документом компромисса», что профинансировать все потребности – невозможно. Ну просто потому что ресурсы – ограничены. Можно лишь выделить приоритеты и на них найти средства. И определить главное из того, что пока – пока! – включить в расходную часть не можем. Чтобы если вдруг появится лишняя копеечка – направить ее именно туда».