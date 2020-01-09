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09 января,
2020
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Самодельное оружие и взрывчатку нашли полицейские у жителя Стрежевого

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Самодельное оружие, 230 грамм взрывчатки и катушки со шнурами нашли полицейские у жителя Стрежевого, сообщает пресс-служба МВД по Томской области. Мужчину вычислили при содействии с сотрудниками ФСБ.

Самодельное оружие и взрывчатку нашли полицейские у жителя Стрежевого
Фото: пресс-служба МВД

«По предварительной информации, ранее не судимый подозреваемый в своей квартире в городе Стрежевом незаконно хранил взрывчатые вещества общей массой более 230 граммов внутри катушек со шнурами длиной более 120 метров, которые могут использоваться для подачи огневого импульса для воспламенения или детонации взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Также при обыске у него нашли самодельное короткоствольное нарезное оружие. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

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