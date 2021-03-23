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23 марта,
2021
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Самку леопарда по кличке Шейла вернут из Барнаула в Северский зоопарк

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» готовит отправить домой, в зоопарк Северска, самку леопарда, которая временно проживала на Алтае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора зоопарка Сергея Писарева.

Самку леопарда по кличке Шейла вернут из Барнаула в Северский зоопарк

«Шейлу мы брали из Северского зоопарка на два года, чтобы она дала потомство. И вот, в прошлом году она родила котенка, назвали Лордом. Котенок подрос, и теперь Шейла может вернуться домой», — рассказал Сергей Писарев.


Он сказала, что шестилетняя кошка оказалась в Барнаульском зоопарке по программе взаимопомощи, алтайский и томский зоопарки сотрудничают не первый раз. Отправка Шейлы домой планируется на следующей неделе после оформления необходимых документов.


В свою очередь управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает, что ведомство уже согласовало маршрут перевозки Шейлы.

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