Самку леопарда по кличке Шейла вернут из Барнаула в Северский зоопарк

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» готовит отправить домой, в зоопарк Северска, самку леопарда, которая временно проживала на Алтае. Об этом с ообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора зоопарка Сергея Писарева.

«Шейлу мы брали из Северского зоопарка на два года, чтобы она дала потомство. И вот, в прошлом году она родила котенка, назвали Лордом. Котенок подрос, и теперь Шейла может вернуться домой», — рассказал Сергей Писарев.







Он сказала, что шестилетняя кошка оказалась в Барнаульском зоопарке по программе взаимопомощи, алтайский и томский зоопарки сотрудничают не первый раз. Отправка Шейлы домой планируется на следующей неделе после оформления необходимых документов.







В свою очередь управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает, что ведомство уже согласовало маршрут перевозки Шейлы.