Самку леопарда по кличке Шейла вернут из Барнаула в Северский зоопарк

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» готовит отправить домой, в зоопарк Северска, самку леопарда, которая временно проживала на Алтае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора зоопарка Сергея Писарева.
«Шейлу мы брали из Северского зоопарка на два года, чтобы она дала потомство. И вот, в прошлом году она родила котенка, назвали Лордом. Котенок подрос, и теперь Шейла может вернуться домой», — рассказал Сергей Писарев.
Он сказала, что шестилетняя кошка оказалась в Барнаульском зоопарке по программе взаимопомощи, алтайский и томский зоопарки сотрудничают не первый раз. Отправка Шейлы домой планируется на следующей неделе после оформления необходимых документов.
В свою очередь управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщает, что ведомство уже согласовало маршрут перевозки Шейлы.