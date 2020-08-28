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28 августа,
2020
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Самбист из Беларуси протащил 90-тонный самосвал на Кузбассе

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Белорусский самбист Дмитрий Белайц обновил мировой рекорд в Белово Кемеровской области. Он сдвинул с места и протащил 90-тонный БелАЗ на три метра, пишет Тайга.инфо.

Рекорд зафиксировали во время открытия сервисного центра карьерных самосвалов в Белове. Как пишет издание, это крупнейший подобный центр в России. На открытии присутствовали посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко и министр промышленности Белоруссии Пётр Пархомчик, а также руководство Кемеровской области.


Сам спортсмен по совместительству является гендиректором ООО «ТД МТЗ-Сибирь» и рекордсменом мира по силовому экстриму в отдельных упражнениях. В этот раз Дмитрий Белайц побил рекорд Гиннесса и посвятил его 75-летию победы в Великой Отечественной войне.


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