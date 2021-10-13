Салом, Прывит, Нихао: с кем чаще всего разговаривают томичи

Жители Томской области стали ежемесячно тратить более четверти миллиона минут на международные разговоры, выяснили в МегаФоне. Это на 71% больше, чем годом ранее. Такой активный рост могли вызвать увеличение деловой активности и карантинные ограничения. Всего с начала года томичи обзвонили 78 стран.

68% от всех международных разговоров в сети МегаФона Томской области приходится на Узбекистан. Количество вызовов в Республику за год увеличилось в 2 раза, в среднем один звонок длится около 4 минут. Такие данные получили эксперты МегаФона после анализа обезличенной статистики зарубежных звонков. Длительные диалоги также происходят с жителями Казахстана, Таджикистана, Украины и Киргизии. Совокупно на эти страны приходится 23% международных вызовов из Томской области.

В этом году длительные беседы также зафиксированы между томичами и китайцами, количество звонков с Поднебесной за год увеличилось на 86%. А вот самые короткие диалоги «по делу» обычно случаются между томичами, болгарами, албанцами и шведами. На общение с представителями этих стран, как правило, хватает и минуты. Микробеседы не более 30 секунд связисты МегаФона фиксируют с Бельгией и Японией.

В смс-переписке по телефону совсем другие тренды. Писать, а не говорить томичи предпочитают с англичанами. В Великобританию из нашего региона ежемесячно улетает порядка 4 тысяч текстовых сообщений. Далее в списке стран расположились Тунис и Швейцария.