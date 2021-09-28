САХу нужно больше 11 млн рублей на тушение горящего мусорного полигона под Томском

«Спецавтохозяйство» уже затратило 1,7 млн рублей на ликвидацию пожара на полигоне твердых бытовых отходов. Чтобы остановить огонь полностью, нужно провести работы стоимостью еще почти 10 млн рублей. При этом, регоператор уже должен заплатить штраф за несвоевременную ликвидацию возгорания.

Напомним, возгорание на полигоне произошло в ночь с 7 на 8 мая. Предварительная площадь пожара составляла около 400 кв. м. В компании подозревали, что причиной возгорания послужил поджог. Такого же мнения придерживаются и в администрации города.

«САХ подало заявление в УМВД, есть подозрение, что это был поджог. Территория полигона огорожена, а возгорание было со стороны леса. Самостоятельно, однозначно, загореться там не могло», — отметил заммэра Вячеслав Черноус на собрании комитета Думы Томска по бюджету, экономики и собственности.

По его словам, на ликвидацию пожара уже ушло 1,7 миллиона рублей.

«Когда выполняли первоочередные действия по ликвидации открытого горения, нанимали технику — три бульдозера и четыре-пять самосвалов по-разному работали. На это было затрачено 764 тысячи рублей. После ликвидации открытого горения они самостоятельно выполняют работы, где-то порядка миллиона они потратили: около 600 тысяч — на заработную плату и около 400 тысяч — ГСМ для техники», — рассказал Черноус.

Сейчас специальный глиняный замок, который отспыпали на полигоне, чтобы предотвратить доступ воздуха, готов на половину. При этом, САХ уже должно выплатить 650 тысяч за несвоевременную ликвидацию горения. Чтобы провести весь спектр работ необходимо еще 9,6 миллиона рублей. Если их не сделать, то САХ будут штрафовать и дальше.

При этом Вячеслав Черноус подчеркнул, что работы по тушению пожара не входят в тариф, заложенный предприятием.

«Сегодня «Спецавтохозяйство» находится в судах по двум тарифам. Первый — содержание полигона и захоронение, причем туда не входят как раз мероприятия по содержанию полигона, по нему сейчас в кассацию идем в Кемерово, второй — по транспортированию отходов. То есть, в двух судах оспариваются сейчас тарифы, установленные предприятию», — сказал он.

Итоговое решение о выделении денег будет принято на собрании Думы Томска, которое состоится 5 октября.