Сахарные заводы в России приостановили продажу продукции

Как сообщает издание, около недели крупные торговые сети не могут купить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Проблемы с поставками сахара начались после того, как кабмин объявил о готовности с апреля выделить субсидии отрасли за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. Как сообщает издание, изготовители могут получить от государства компенсации в 5 рублей за килограмм, поэтому реализовывать продукцию сейчас для них невыгодно.

После этих новостей они перестали принимать участие в электронных торгах, где обычно ритейлеры совершают закупки.





При этом отмечается, что запасы сахара на распределительных центрах крупных торговых сетей сокращаются. По оценкам источников издания в отрасли, запасов сахара на складах сетей хватит на две недели, и если ситуация не разрешится до этого времени, может стать критичной.





«Ритейлеры сформировали их в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита продукции в случае ажиотажного спроса. Никто не предполагал, что запасы сахара придется тратить из-за того, что изготовители прекратят его отгружать. Поэтому постепенно ситуация становится критичной, — сказал собеседник «Известий». — Происходящее обостряется тем, что пока правительство не объяснило, по какой именно схеме производители смогут получать субсидии и компенсировать свои затраты».





Минсельхоз пока не оценивает ситуацию на рынке как критическую и запланировал встречу с изготовителями, на которой обсудят проблемы поставки сахара. В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили: ведомство рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений и обеспечат своевременные поставки продукции.





«Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, — сказали в Минсельхозе. — При этом заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок, что позволит им получить субсидию».