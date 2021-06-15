Мусорный полигон под Томском в селе Сурово-Сухоречье тлеет больше месяца. В настоящее время ведутся работы по ликвидации огня.

Тление мусора продолжается на глубине два-три метра, залить его водой не представляется возможным.

Единственно верным решением в сложившейся ситуации является сооружение насыпи из плотной глины, которая перекроет доступ к кислороду и остановит тление.

«Работы по изготовлению глиняной насыпи ведутся круглосуточно с начала месяца. Объем работ еще достаточно большой и охватывает участок порядка 1 Га. Результаты уже видны, тление стало меньше, запах тления до города не доходит», - пояснил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.