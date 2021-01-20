САХ назвал виновниками свалок в Томске юрлиц и предпринимателей

Региональный оператор проанализировал места незаконного скопления мусора в Томске и пришел к выводу, что они чаще всего возникают по вине юридических лиц и предпринимателей, которые не имеют договоров на вывоз мусора.

По данным САХ, только третья часть ИП заключили с регоператором договоры на вывоз мусора.





«Из-за этого бытовой мусор и иные продукты жизнедеятельности предприятий попадают в контейнеры ТКО в жилых микрорайонах, в рощи и лесопарки, на территории садовых товариществ и иных городских окраин», — говорит директор САХ Михаил Курилов.





Региональный оператор добавил, что предпринимателям, которые не заключили договор, грозят административные штрафы.





Отметим, по данным мэрии, за 2020 год томичи обнаружили в городе 34 нелегальные свалки. Выявлять неразрешенные места скопления твердых коммунальных отходов (ТКО) помогают активные томичи, которые через электронный сервис «Экологический контроль» высылают соответствующие фото и видео свалок. Свалки убирает региональный оператор «Спецавтохозяйство» совместно с администрацией Томска.







Читайте также:





Куда незаконно сваливали мусор в Томске в 2020 году: адреса​

Чей мусор? Немного кадров со свалок Томска​

